Наступає на п'яти Роналду: зірка "Шахтаря" встановив неймовірне швидкісне досягнення
Захисник донецького "Шахтаря" Додо знову вразив всіх своєю супершвидкістю. На цей раз бразилець залишив не при справах суперників у товариському матчі проти донецького "Олімпіка" (1:2).
Додо розвинув швидкість 34,2 км/год, відповідно до даних наукової групи "гірників. Це абсолютно найкращий показник у поточному сезоні. Про це повідомляє інстаграм "помаранчево-чорних".
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Попередній найвищий показник становив 33,8 км/год, які Додо розвинув у матчі 1/8 Ліги Європи з "Вольфсбургом".
Додо серед найшвидших футболістів планети
Для порівняння: наразі найшвидшим футболістом світу є оборонець "Баварії" Альфонсо Девіс (36,51 км/год); другий – футболіст міланського "Інтера" Ашраф Хакімі (36,48 км/год); трійку замкнув нападник "Вулверхемптона" Адама Траоре (36,21 км/год).
Слідом розташовуються Кілліан Мбаппе і Ерлінг Голанд (36,04 км/год). А замикає топ-6 найшвидших гравців планети Кріштіану Роналду (34,60 км/год).
Проте, звання найшвидшого футболіста планети давно закріплено за Ар'єном Роббеном, який у матчі ЧС-2014 проти Іспанії розвинув швидкість у 37 км/год.