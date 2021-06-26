Настраиваемся на серьезную игру со Швецией – Ярмоленко
Источник:ютуб-канал УАФ
Сборные Украины и Швеции сойдутся в 1/8 финала Евро-2020. Команды 29 июня проведут только второй официальный матч между собой. Первый состоялся на Евро-2012 и завершился победой украинцев.
Ярмоленко: постараемся показать хорошую игру
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который помог "сине-желтым" победить шведов на Евро-2012, считает нецелесообразным сравнивать нынешнюю сборную Швеции, с той, которая играла в 2012 году.
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Нет смысла сравнивать тот и этот турниры. Это две совершенно разные команды, поэтому мы настраиваемся на серьезную игру. Тренерский штаб нам покажет, благодаря чему мы можем обыграть эту команду. Постараемся показать хорошую игру,
– сказал Ярмоленко.
Также Ярмоленко раскрыл серкрет удачной игры с Романом Яремчуком. Андрей и Роман забили по два гола на Евро-2020.
"Секрет прост: Рома – хороший нападающий, который всегда открывается, ищет свои моменты, вот весь секрет", – отметил Ярмоленко.
Швеция – Украина: что известно о матч
- Швеция и Украина встретятся в 1/8 финала Евро-2020. Игра состоится 29 июня в Глазго. К сожалению, матч смогут посетить только те украинские фанаты, которые уже находятся в Великобритании.
- Украина впервые вышла в плей-офф Евро. Наша сборная вышла в плей-офф как одна из лучших команд, занявшая третье место в группе.
- Швеция выиграла группу E, в которой опередила Испанию, Словакию и Польшу.