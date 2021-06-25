Зубков близок к возвращению

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Дмитрий Шпирко сообщил кадровую ситуацию в сборной Украины.

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По его словам, Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко 24 июня вернулись в общую группу. Перед тем оба футболиста пропускали занятия.

От травмы, полученной на Евро-2020, восстанавливается Александр Зубков. Игрок Ференцвароша продолжает тренироваться индивидуально, но уже очень близок к возвращению к командным занятиям.

Защитник Денис Попов продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы.

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