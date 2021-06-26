Ярмоленко: Постараємося показати хорошу гру

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти шведів на Євро-2012, вважає недоцільним порівнювати теперішню збірну Швеції, з тою, яка грала у 2012 році.

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Немає сенсу порівнювати той і цей турніри. Це дві абсолютно різні команди, тому ми налаштовуємося на серйозну гру. Тренерський штаб нам покаже, завдяки чому ми можемо обіграти цю команду. Постараємося показати хорошу гру,

– сказав Ярмоленко.

Також Ярмоленко розкрив серкрет вдалої гри з Романом Яремчуком. Андрій та Роман забили по два голи на Євро-2020.

"Секрет простий: Рома – хороший нападник, який завжди відкривається, шукає свої моменти, ось весь секрет", – зазначив Ярмоленко.

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