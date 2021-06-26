Ярмоленко: Постараємося показати хорошу гру
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти шведів на Євро-2012, вважає недоцільним порівнювати теперішню збірну Швеції, з тою, яка грала у 2012 році.
До теми Збірна України може отримати підсилення перед матчем зі Швецією
Немає сенсу порівнювати той і цей турніри. Це дві абсолютно різні команди, тому ми налаштовуємося на серйозну гру. Тренерський штаб нам покаже, завдяки чому ми можемо обіграти цю команду. Постараємося показати хорошу гру,
– сказав Ярмоленко.
Також Ярмоленко розкрив серкрет вдалої гри з Романом Яремчуком. Андрій та Роман забили по два голи на Євро-2020.
"Секрет простий: Рома – хороший нападник, який завжди відкривається, шукає свої моменти, ось весь секрет", – зазначив Ярмоленко.
Швеція – Україна: що відомо про матч
- Швеція та Україна зустрінуться в 1/8 фіналу Євро-2020. Гра відбудеться 29 червня у Глазго. На жаль, матч зможуть відвідати тільки ті українські фанати, які вже перебувають у Великій Британії.
- Україна вперше вийшла у плей-офф Євро. Наша збірна вийшла у плей-офф як одна з найкращих команд, що посіла третє місце в групі.
- Натомість Швеція виграла групу E, в якій випередила Іспанію, Словаччину та Польщу.