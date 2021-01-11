Центральный защитник киевского Динамо Денис Попов после скандалов, связанных с его личной жизнью, похоже, всерьез занялся своей физической формой.

Центрбек сборной Украины провел отпуск, занимаясь в тренажерном зале, и теперь показал плоды своей работы. Соответствующее фото он выставил в инстаграме.

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"Только работа", – подписал пост Попов, прикрепив несколько снимков с обнаженным торсом.

Пользователи оценили старания динамовца, а также отметили, что он уже превзошел в мышцах своего кумира Серхио Рамоса из Реала: "Зверь", "Да Рамос дрищ в сравнении с Дэном", "Красавчик, но нужно с мячом больше работать, чтобы не делать ошибок", "Украинский Серхио Рамос".

К слову. В текущем сезоне Денис провел за Динамо 14 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.