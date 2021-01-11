Центральний захисник київського Динамо Денис Попов після скандалів, пов'язаних з його особистим життям, схоже, всерйоз зайнявся своєю фізичною формою.

Центрбек збірної України провів відпустку, займаючись в тренажерному залі, і тепер показав плоди своєї роботи. Відповідне фото він виставив у інстаграмі.

Дивіться також Дагестанський боєць ММА пообіцяв розібратися з Роналду: відео

"Тільки робота", – підписав пост Попов, прикріпивши кілька знімків з оголеним торсом.

Користувачі оцінили старання динамівця, а також відзначили, що він уже перевершив в м'язах свого кумира Серхіо Рамоса з Реала: "Звір", "Та Рамос дрищ в порівнянні з Деном", "Красунчик, але потрібно з м'ячем більше працювати, щоб не робити помилок", "Український Серхіо Рамос".

До слова. У поточному сезоні Денис провів за Динамо 14 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі.