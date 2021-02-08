Сенегальский вратарь Ренна Альфред Гомис продемонстрировал невероятную реакцию в матче 24-го тура чемпионата Франции с Лансом.

В самом дебюте встречи хозяева заработали штрафной метрах в 30-ти от ворот. После удара мяч срикошетил прямо на ногу игроку Ланса, который пробил с близкого расстояния.

Смотрите также: Гаэль Монфис проиграл в первом круге Australian Open и расплакался на пресс-конференции: видео

Гомис парировал перед собой, но успел вскочить на ноги и отбил еще и несколько добиваний фактически в упор.

Пользователи сети пришли в восторг от игры африканца и сравнили его с кирпичной стеной.

27-летний Гомис перешел в Ренн в сентябре 2020 года из Дижона за 10 миллионов евро. В составе Ренна он заменил своего соотечественника Эдуара Мэнди, перебравшегося на повышение в лондонский Челси.

Видео эпизода