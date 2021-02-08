Настоящий герой: вратарь французского клуба четыре раза спас команду за пару секунд – видео
Сенегальский вратарь Ренна Альфред Гомис продемонстрировал невероятную реакцию в матче 24-го тура чемпионата Франции с Лансом.
В самом дебюте встречи хозяева заработали штрафной метрах в 30-ти от ворот. После удара мяч срикошетил прямо на ногу игроку Ланса, который пробил с близкого расстояния.
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Гомис парировал перед собой, но успел вскочить на ноги и отбил еще и несколько добиваний фактически в упор.
Пользователи сети пришли в восторг от игры африканца и сравнили его с кирпичной стеной.
27-летний Гомис перешел в Ренн в сентябре 2020 года из Дижона за 10 миллионов евро. В составе Ренна он заменил своего соотечественника Эдуара Мэнди, перебравшегося на повышение в лондонский Челси.
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