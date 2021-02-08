Сенегальський воротар Ренна Альфред Гоміс продемонстрував неймовірну реакцію в матчі 24-го туру чемпіонату Франції з Лансом.

У самому дебюті зустрічі господарі заробили штрафний метрах в 30-ти від воріт. Після удару м'яч зрикошетив прямо на ногу гравцеві Ланса, який пробив з близької відстані.

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Гоміс парирував перед собою, але встиг схопитися на ноги і відбив ще й кілька добивань фактично в упор.

Користувачі мережі прийшли в захват від гри африканця і порівняли його з цегляною стіною.

27-річний Гоміс перейшов в Ренн у вересні 2020 року через Діжону за 10 мільйонів євро. У складі Ренна він замінив свого співвітчизника Едуара Менді, який перебрався на підвищення в лондонський Челсі.

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