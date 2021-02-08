Справжній герой: воротар французького клубу чотири рази врятував команду за пару секунд – відео
Сенегальський воротар Ренна Альфред Гоміс продемонстрував неймовірну реакцію в матчі 24-го туру чемпіонату Франції з Лансом.
У самому дебюті зустрічі господарі заробили штрафний метрах в 30-ти від воріт. Після удару м'яч зрикошетив прямо на ногу гравцеві Ланса, який пробив з близької відстані.
Дивіться також: Гаель Монфіс програв в першому колі Australian Open та розплакався на пресконференції: відео
Гоміс парирував перед собою, але встиг схопитися на ноги і відбив ще й кілька добивань фактично в упор.
Користувачі мережі прийшли в захват від гри африканця і порівняли його з цегляною стіною.
27-річний Гоміс перейшов в Ренн у вересні 2020 року через Діжону за 10 мільйонів євро. У складі Ренна він замінив свого співвітчизника Едуара Менді, який перебрався на підвищення в лондонський Челсі.
Відео епізоду
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Ніхто не знає як з ним боксувати, – Усик назвав найбільш перспективного українського боксера4 лютого , 21:11
-
Треба це змінювати: Усик висловився про менталітет українців і дав пораду5 лютого , 08:54