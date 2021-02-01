Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о предстоящем трансфере полузащитника Шахтера Виктора Коваленко.

Источник: Tutto Atalanta

Гасперини подтвердил, что полузащитник Шахтера Виктор Коваленко станет игроком итальянского клуба. Также он отметил, что это трансфер, который организовала сама Аталанта.

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Коваленко – это трансфер, который организовал клуб. Мы могли получить его бесплатно, но только в июне. Коваленко начнет интегрироваться в схемы команды, как только прибудет в наше расположение,

– заявил Гасперини.

Что известно о переходе Коваленко в Аталанту

У воспитанника Шахтера 30 июня 2021 года заканчивается контракт с донецким клубом. Но уже сейчас Виктор может подписывать предварительное соглашение с другим клубом.

Это означает, что по завершению сделки с Шахтером Коваленко сможет перейти в другой клуб в качестве свободного агента. Тогда Шахтер ничего не заработает на трансфере.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 миллионов евро.

Трансферное окно в Италии закрывается 1 февраля.