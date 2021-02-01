Наставник Аталанти вперше підтвердив підписання українця Коваленка
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думками про майбутній трансфер півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка.
Джерело: Tutto Atalanta
Гасперіні підтвердив, що півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко стане гравцем італійського клубу. Також він наголосив, що це трансфер, який організувала сама Аталанта.
Дивіться також Тренер Аталанти прокоментував трансфер Коваленка з Шахтаря
Коваленко – це трансфер, який організував клуб. Ми могли отримати його безкоштовно, але тільки в червні. Коваленко розпочне інтегруватися в схеми команди, як тільки прибуде в наше розташування,
– заявив Гасперіні.
Що відомо про перехід Коваленка в Аталанту
У вихованця Шахтаря 30 червня 2021 року закінчується контракт з донецьким клубом. Відтак, уже зараз Віктор може підписувати попередню угоду з іншим клубом.
Це означає, що по завершенню угоди з Шахтарем Коваленко зможе перейти в інший клуб як вільний агент. Тоді Шахтар нічого не заробить на трансфері.
Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 6 мільйонів євро.
Трансферне вікно в Італії закривається 1-го лютого.
Поділитися новиною