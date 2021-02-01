Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думками про майбутній трансфер півзахисника Шахтаря Віктора Коваленка.

Джерело: Tutto Atalanta

Гасперіні підтвердив, що півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко стане гравцем італійського клубу. Також він наголосив, що це трансфер, який організувала сама Аталанта.

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Коваленко – це трансфер, який організував клуб. Ми могли отримати його безкоштовно, але тільки в червні. Коваленко розпочне інтегруватися в схеми команди, як тільки прибуде в наше розташування,

– заявив Гасперіні.

Що відомо про перехід Коваленка в Аталанту

У вихованця Шахтаря 30 червня 2021 року закінчується контракт з донецьким клубом. Відтак, уже зараз Віктор може підписувати попередню угоду з іншим клубом.

Це означає, що по завершенню угоди з Шахтарем Коваленко зможе перейти в інший клуб як вільний агент. Тоді Шахтар нічого не заробить на трансфері.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 6 мільйонів євро.

Трансферне вікно в Італії закривається 1-го лютого.