Чтобы помочь в борьбе с ФИФА: президент ПСЖ может посетить матч между Шахтером и Динамо

Нассер Аль-Хелаифи получил возможность посетить украинское Классическое. Президент ПСЖ получил приглашение на матч от донецкого коллектива.

Шахтер надеется на помощь Нассера Аль-Хелаифи в борьбе с ФИФА. "Горняки" уже достаточно настрадались от нового правила мировой ассоциации.

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Помощь в противостоянии с титаном футбола

Уже совсем скоро состоится самый ожидаемый поединок розыгрыша чемпионата Украины. Динамо и Шахтер встретятся в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги, а на VIP-ложе может оказаться звездная фигура. Президент ПСЖ и глава Ассоциации Европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи получил приглашение от "горняков" на украинское классическое, а именно от Сергея Палкина.

Донецкий коллектив надеется на помощь главы французского гранда в борьбе с ФИФА. Шахтер продолжает неравную борьбу против Международной федерации футбола, чье разрешение легионерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке привело к тому, что "кроты" потеряли уже более 50 миллионов евро. Также Сергей Палкин отмечал, что потери "горняков" могут возрасти до 70 миллионов евро.

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