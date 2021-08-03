Насибов будет соревноваться за "золото" Олимпиады-2020 по греко-римской борьбе

Сразу два украинских борца греко-римского стиля пробились в полуфинал Олимпиады-2020. Парвиз Насибов попал в финал соревнований в Токио.

Роскошная победа

22-летний украинский борец Парвиз Насибов в полуфинальной схватке встретился с представителем Египта Мохаммедом Ибрагимом Эль-Саедом. Украинец сумел победить соперника.

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Уже на первых секундах соперник взял очко в борьбе с Парвизом и поставил украинца в партер. Насибову нужно было устоять и не дать Эль-Сайеду выполнить прием. Но египтянину удалось сделать бросок на 4 очка – 0:5. Украинскому борцу быстро удалось сократить отставание, но судьи отменили результативное действие Насибова.

Предвзятое судейство

Очень странное судейство было в схватке. Судья отдал балл пассивному Эль-Сайеду и поставил украинца в партер. Очень предвзятый рефери, который судил в пользу борца из Египта. Парвиз не опустил руки и сократил преимущество до 4:6.

Последние 20 секунд были роскошными от Парвиза. Он стремительно шел в атаку и на последних минутах выполнил прием и поставил счет 7:6. Египтяне апеллировали к судьям, но на их провокации не повелись. Насибов – в финале Олимпиады-2020.

Путь Насибова в Токио