Нашумевший трансфер: Шахтер подписал нападающего Аякса, – журналист

Гранд украинского футбола донецкий Шахтер практически завершил сделку с амстердамским Аяксом по покупке атакующего игрока Давида Нереса. Сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

Об этом в твиттере сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Он сообщает, что трансфер будет завершен уже в ближайшее время.

К слову Брентфорд не оставляет попыток подписать Мудрика, два предыдущих предложения Шахтер отклонил

Нерес подпишет контракт с Шахтером до лета 2026 года.

Кто такой Давид Нерес