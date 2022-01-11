Об этом в твиттере сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. Он сообщает, что трансфер будет завершен уже в ближайшее время.
К слову Брентфорд не оставляет попыток подписать Мудрика, два предыдущих предложения Шахтер отклонил
Нерес подпишет контракт с Шахтером до лета 2026 года.
Кто такой Давид Нерес
- Всего за Аякс Нерес провел 121 матч в Эрдивизии. Сумел забить 37 голов и отдал 35 передач. Доходил до полуфинала Лиги чемпионов с "богами" в сезоне 2018/2019. Также выступал за Сан-Паулу. Именно из этого бразильского клуба его и купили.
- На его счету 7 встреч за сборную Бразилии, Нерес забил 1 гол. Цена игрока на портале Transfermarkt – 20 миллионов евро.