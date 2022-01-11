Про це у твіттері повідомляє авторитетний італійський інсайдер Фабриціо Романо. Він повідомляє, що трансфер буде завершено вже найближчим часом.
До слова Брентфорд не полишає спроб підписати Мудрика, дві попередні пропозиції Шахтар відхилив
Нерес підпише контракт із Шахтарем до літа 2026 року.
Хто такий Давід Нерес
- Загалом за Аякс Нерес провів 121 матч в Ердівізії. Зумів забити 37 голів та віддав 35 передач. Доходив до півфіналу Ліги чемпіонів із "богами" у сезоні 2018/2019. Також виступав за Сан-Паулу. Саме із цього бразильського клубу його й купили.
- На його рахунку 7 зустрічей за збірну Бразилії, Нерес забив 1 гол. Ціна гравця на порталі Transfermarkt – 20 мільйонів євро.