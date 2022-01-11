Про це у твіттері повідомляє авторитетний італійський інсайдер Фабриціо Романо. Він повідомляє, що трансфер буде завершено вже найближчим часом.

До слова Брентфорд не полишає спроб підписати Мудрика, дві попередні пропозиції Шахтар відхилив

Нерес підпише контракт із Шахтарем до літа 2026 року.

Хто такий Давід Нерес