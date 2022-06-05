Наши сердца с детьми, семьями, – лидер Уэльса поддержал украинцев перед игрой с "сине-желтыми"

Сборная Уэльса будет последним соперником для Украины по пути в Катар. Лидер команды Гарет Бейл накануне игры выразил свою поддержку украинцам, воюющим против России.

Бейл: Домашние стены – это большое преимущество

Гарет Бейл попал в заявку национальной команды на решающую игру плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Лидер валлийской сборной отметил важность игры против Украины.

Интересно узнать Дежавю с предыдущей игрой: заявка Украины на матч против Уэльса в борьбе за ЧМ-2022

Правый вингер вспомнил выступление сборной в полуфинале чемпионата Европы и поединки на Мундиале, где его команда побывала только однажды. Теперь следующим шагом Бейла и компании будет поездка в Катар. Правда, что еще нужно получить.

Уже бывший игрок Реала отметил, что на стороне его команды будет одно большое преимущество – трибуны, ведь поединок состоится в Кардиффе.

"Домашние стены – это большое преимущество. Мы любим играть дома и играть перед нашими болельщиками. Для нас это котел и атмосфера, которую создают болельщики, пугает другие команды. Когда мы чувствуем усталость, они поют гимн и дают нам дополнительные уровни энергии, которые нам нужны. Мы понимаем, что игра большого масштаба, но это игра в футбол, в которой мы должны хорошо проявить себя", – ответил футболист.

"Мы понимаем, какие ужасные вещи творятся в Украине"

В преддверии матча против "сине-желтых" Бейл вспомнил войну в Украине и поддержал украинский народ, ежедневно сражающийся против врага из России. Он отметил, что его сердце с украинцами, переживающими настоящие ужасы.

За нас будут болеть трибуны, это главное. Мы понимаем, какие ужасные вещи творятся в Украине. Наши сердца с детьми, семьями и людьми. Мы все чувствовали себя ужасно в это время и не могли сделать слишком много. Но приходите, это игра в футбол. Мы хотим победить,

– отметил лидер Уэльса.

Напомним, что еще в марте Уэльс в полуфинале отбора обыграл Австрию со счётом 2:1. Победу сборная одержала благодаря дублю Гарета.

Бейл за свою карьеру провел 102 матча в футболке национальной команды, в которых наколотил 38 голов.

Украинская сборная 1 июня одолела Шотландию – 1:3. Голы забивали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.

Финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 Уэльс – Украина состоится 5 июня. Стартовый свисток испанского арбитра на стадионе Кардифф Сити прозвучит в 19:00 по Киеву.