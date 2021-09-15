Наши игроки только что вышли из академии, – Луческу прокомментировал ничью с Бенфикой

Динамо расписало мировую с Бенфикой в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал игру своих футболистов.

"Мы играли против очень сильного соперника"

Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча, в котором Динамо могло вырвать победу у Бенфики. Румынский специалист видит в ничье положительный результат для киевлян. У украинского клуба еще будут шансы в следующих играх, поэтому команде нужно набираться опыта.

Больше о матче Арбитр отменил победный гол, и Динамо сыграло вничью с Бенфикой: видео

Наставник похвалил соперника, который хорошо и организованно играл в обороне и не дал много создать динамовцам. "Мистер" выделил и то, что Бенфика – опытная команда: "Мы играли против очень сильного соперника, хорошо организовали игру в обороне и мало что позволили создать Бенфике у наших ворот".

Во всех предыдущих играх, которые я смотрел, лиссабонцы создавали очень много проблем соперникам. В их составе быстрые техничные игроки, работают на высоких скоростях, поэтому было сложно сегодня. Как я говорил, нам противостояла опытная команда, имеющая в своем составе много игроков с большим международным опытом. У нас же молодые игроки, которые только что вышли из академии,

– сказал Луческу.

Отметим, что в компенсированное арбитром время динамовцы могли вырвать три очка у португальцев. Николай Шапаренко размочил нули на табло, но гол не был засчитан из-за офсайда.

После первого тура в группе E лидирует Бавария. Мюнхенский клуб разгромил на выезде Барселону (0:3). Бенфика и Динамо идут на втором и третьем местах. На дне группы неожиданно пока располагается Барселона.

Следующий матч Динамо в Лиге чемпионов сыграет в Мюнхене против Баварии (29 сентября).