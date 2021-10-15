"Всего один шаг"

В десятом туре группового раунда "сине-желтые" второй раз подряд сойдутся с Боснией и Герцеговиной. Андрей Ярмоленко выложил пост на своей странице в инстаграме, где признался, что выход в финальную часть Мундиаля – цель и мечта сборной Украины.

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Игра против боснийцев будет последним шагом для подопечных Александра Петракова – выход на чемпионат мира или позорный вылет. Футболисты уже с нетерпением ждут противостояния.

Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!,

– написал лидер "сине-желтых".

Игрок Вест Хэма отметился двумя голами в двух октябрьских поединках. Сначала Андрей забил первый гол в игре против финнов на выезде (1:2). А уже во Львове открыл счет на табло (1:1).

Первый матч против боснийцев завершился мировым 1:1. Украинцы упустили победу. Перед решающим поединком у сборной Украины запланирован спарринг против Болгарии (11 ноября).

Выездной матч против Боснии и Герцеговины состоится 16 ноября 2021 года.