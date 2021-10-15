"Лише один крок"

У десятому турі групового раунду "синьо-жовті" вдруге поспіль зійдуться з Боснією і Герцеговиною. Андрій Ярмоленко виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі, де зізнався, що вихід у фінальну частину Мундіалю – ціль та мрія збірної України.

До теми Ярмоленко впевнений, що збірна України переможе боснійців у другому матчі

Гра проти боснійців буде останнім кроком для підопічних Олександра Петракова – вихід на чемпіонат світу або ганебний виліт. Футболісти вже з нетерпінням чекають на протистояння.

Лише один крок, одна гра залишилася в групі. Будемо чекати цього матчу і віддамо всі сили, щоб потрапити на чемпіонат світу. Це наша мрія. Це наша ціль. Вперед, Україно!,

– написав лідер "синьо-жовтих".

Гравець Вест Хема відзначився двома голами у двох жовтневих поєдинках. Спершу Андрій забив перший гол у грі проти фінів на виїзді (1:2). А вже у Львові відкрив рахунок на табло (1:1).

Перший матч проти боснійців завершився мировою 1:1. Українці втратили перемогу. Перед вирішальним поєдинком у збірної України запланований спаринг проти Болгарії (11 листопада).

Виїзний матч проти Боснії і Герцеговини відбудеться 16 листопада 2021 року.