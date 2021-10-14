Ярмоленко: Нам нужно побеждать

Правый вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко решил успокоить фанатов. Футболист отметил, что команда лучше подготовится ко второму матчу, чтобы одержать выездную победу над боснийцами.

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Победа в Боснии и Герцеговине позволит "сине-желтым" выйти на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

Нам нужно побеждать, и мы можем победить эту команду. Это хорошая команда, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться – разобрать эту игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас. Уверен, что у нас все получится,

– рассказал игрок.

Отметим, что Ярмоленко стал автором двух голов в последних двух матчах. Сперва он открыл счет в игре с Финляндией (1:2). А уже во Львове размочил нули на табло в игре с боснийцами. Матч завершился со счетом 1:1.