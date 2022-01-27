Нарушил дисциплину в сборной: бывший игрок Динамо попал в новый скандал

Бывший футболист Динамо Карлос Самбрано, который сейчас выступает за Бока Хуниорс и сборную Перу, нарушил дисциплину во время пребывания в лагере национальной команды. Игрока заметили на вечеринке.

Заметили на вечеринке перед важным матчем

Центральный защитник Бока Хуниорс попал в скандал в Южной Америке. Футболиста заметили на вечерке накануне важного матча для перуанцев.

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Самбрано опроверг эту информацию в социальной сети. По его словам, он вместе с семьей поужинал в одном из своих любимых ресторанов, после чего отправился спать домой.

Он отметил, что не проводит ночное время в развлекательных заведениях.

Карьера футболиста в Динамо

Самбрано был игроком Динамо.

В киевский клуб он перешел в январе 2018 года. Но до конца сезона так и не сыграл ни одного матча.

В июне 2018 года отправился в аренду в швейцарский Базель на год. После окончания аренды вернулся в Динамо, ведь команды так и не сумели договориться о сумме трансфера. Игрок тренировался с основной командой, но ни одного матча так и не сыграл.

В январе 2020 года был продан в аргентинский Бока Хуниорс, так и не сыграв ни одного матча за Динамо.