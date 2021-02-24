Бывший защитник Динамо подозревается в побеге с места аварии
Футболист Карлос Самбрано, в свое время бывший в составе киевского Динамо, может быть причастен к аварии в Аргентине. Автомобиль, принадлежащий игроку, сбил мотоциклиста, после чего покинул место аварии.
Источник:La Nacion
Авария с участием автомобиля Audi A4, который принадлежит Самбрано, и мотоцикла произошла еще 2 февраля в Сан-Кристобале. После аварии автомобиль покинул место ДТП. Машину полиция нашла в 400 метрах от места происшествия. А спереди машины была вмятина.
Напомним Футболист сборной Украины едва не попал в аварию в Будапеште
Полиция установила, что автомобиль принадлежит Карлосу Самбрано. Игрок через адвоката подтвердил это. Как и то, что был в автомобиле в момент аварии. Но был ли именно он за рулем – не указывается.
Кроме того, Самбрано отрицал тот факт, что после аварии скрылся с места ДТП. По его словам, человек, который был с ним в автомобиле, одним из первых подошел к пострадавшему и находился там, пока не прибыла полиция. Полицейские якобы заявили, что мотоциклист получил легкие повреждения.
Также Самбрано заявил, что готов к сотрудничеству по этому делу с правоохранителями.
Зато несколько иная версия у потерпевшего и его адвоката. По их словам, автомобилист совершил "необдуманный маневр" после "поворота на 90 градусов". Кроме того, якобы автомобиль после аварии только набрал скорость. Также, по показаниям потерпевшего, помогали ему обычные прохожие, а получил он серьезные травмы.
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