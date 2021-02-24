Футболист Карлос Самбрано, в свое время бывший в составе киевского Динамо, может быть причастен к аварии в Аргентине. Автомобиль, принадлежащий игроку, сбил мотоциклиста, после чего покинул место аварии.

Авария с участием автомобиля Audi A4, который принадлежит Самбрано, и мотоцикла произошла еще 2 февраля в Сан-Кристобале. После аварии автомобиль покинул место ДТП. Машину полиция нашла в 400 метрах от места происшествия. А спереди машины была вмятина.

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Полиция установила, что автомобиль принадлежит Карлосу Самбрано. Игрок через адвоката подтвердил это. Как и то, что был в автомобиле в момент аварии. Но был ли именно он за рулем – не указывается.

Карлос Самбрано был игроком Динамо. В киевский клуб он перешел в январе 2018 года. Но до конца сезона так и не сыграл ни одного матча. В июне 2018 года отправился в аренду в швейцарский Базель на год. После окончания аренды вернулся в Динамо, ведь команды так и не сумели договориться о сумме трансфера. Игрок тренировался с основной командой, но ни одного матча так и не сыграл. Хотя в 2019 году он стал серебряным призером Копа Америка в составе сборной Перу. В январе 2020 года был продан в аргентинский Бока Хуниорс, так и не сыграв ни одного матча за Динамо.

Кроме того, Самбрано отрицал тот факт, что после аварии скрылся с места ДТП. По его словам, человек, который был с ним в автомобиле, одним из первых подошел к пострадавшему и находился там, пока не прибыла полиция. Полицейские якобы заявили, что мотоциклист получил легкие повреждения.

Также Самбрано заявил, что готов к сотрудничеству по этому делу с правоохранителями.

Зато несколько иная версия у потерпевшего и его адвоката. По их словам, автомобилист совершил "необдуманный маневр" после "поворота на 90 градусов". Кроме того, якобы автомобиль после аварии только набрал скорость. Также, по показаниям потерпевшего, помогали ему обычные прохожие, а получил он серьезные травмы.