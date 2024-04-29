На этот раз речь идет о лондонском Челси. "Синие" вроде бы летом 2024-го попытаются подписать контракт с Артемом.

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Еще один претендент по АПЛ

Довбиком лично интересуется главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино, место которого в будущем Челси тоже под вопросом. 52-летний аргентинский специалист хочет видеть на острие команды новую "9-ю".

Европейское СМИ уже даже раскрыло сумму, которую Челси готово выложить за украинского нападающего Жирони– солидные 60 миллионов евро. Отметим, что каталонский клуб приобрел Артема за 7 миллионов. Поэтому может хорошо заработать на трансфере украинца.

Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляют целый ряд европейских клубов– Интер, Атлетико Мадрид, Барселона, Лейпциг и Наполи. Теперь же к этому списку добавилось Челси, где уже не слишком удачно выступает другой футболист сборной Украины– Михаил Мудрик.

К слову, У Довбика есть действующий контракт с Жироной до конца июня 2028-го года.

Напомним, что Жирона уже гарантировала себе еврокубки на следующий сезон-2024/2025. Теперь задача команды Мичела– остаться в зоне Лиги чемпионов. Каталонцы 27 апреля обыграли на выезде Лас Пальмас 0:2, один из голов забил Довбик и поднялся на 2-ю позицию в таблице Ла Лиги (71 балл). Правда, Барселона, которую Жирона подвинула, еще не провела свой матч 33-го тура первенства Испании против Валенсии (29 апреля в 22:00).

Между двумя каталонскими клубами разница в один балл– 71 против 70 у "блаугранас".

Отметим! Довбик увеличил свое преимущество в бомбардирской гонке Ла Лиги над ближайшими конкурентами. Артём с 19 голами возглавляет рейтинг. У Александера Сёрлота и Джуда Беллингема, который иду на 2– 3 позициям– по 17 мячей. Украинский нападающий уже провел в этом сезоне-2023/2024 за Жирону 36 матчей во всех турнирах, в них забил 20 голов и отдал 7 ассистов.

Челси, которое заинтересовано в Довбыке, никак не может найти свою игру уже не в первом сезоне подряд. Лондонский клуб после 33-х сыгранных матчей занимает 9-ю позицию в таблице АПЛ, набрав 48 баллов.