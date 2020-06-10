"Шахтер" – "Динамо": полиция закрыла дело о расистском скандале на матче
Уголовное дело о расизме на матче донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" завершено. Дело об обидах Тайсона на расовой почве закрыли еще в феврале.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полицию Харьковской области.
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"После проведения всех необходимых следственных (розыскных действий) 24 февраля 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства", – заявили в полиции. Также отмечается, что правоохранители не ответили на вопрос издания, объявляли ли кому-то подозрение в рамках этого производства.
Что произошло на матче Шахтер – Динамо: хронология событий
- 10 ноября, состоялся матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Игру пришлось прервать из-за расистских возгласов с трибун. При этом полузащитник "горняков" Тайсон получил красную карточку, показав неприличный жест в сторону болельщиков и выбив мяч на трибуны. Поле он покидал со слезами на глазах. Плакал во время игры и Дентиньо.
- После матча оба клуба выступили с официальными заявлениями, осудив расизм. Свою позицию высказал и сам Тайсон.
- Игрока поддержали немало футболистов, а украинская ведущая Янина Соколова осудила расизм со стороны болельщиков.
- "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждать заранее болельщиков команды. Впоследствии было опубликовано еще одно видео с расистскими выкриками с трибун.
- При этом "Динамо" из-за выхода фанатов грозит немалое наказание. Полиция же начала расследование этого случая.
- Воспользоваться этим моментом решил бразильский клуб "Интернационале", который хочет вернуть Тайсона.
- Фанаты "Динамо" объяснили свое поведение на матче "поддержкой сов".