Уголовное дело о расизме на матче донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" завершено. Дело об обидах Тайсона на расовой почве закрыли еще в феврале.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полицию Харьковской области.

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"После проведения всех необходимых следственных (розыскных действий) 24 февраля 2020 года принято решение о закрытии уголовного производства", – заявили в полиции. Также отмечается, что правоохранители не ответили на вопрос издания, объявляли ли кому-то подозрение в рамках этого производства.

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