Нагадали про расизм: у дебюті матчу "Динамо" – "Шахтар" на поле з неба впали сови – відео
Матч 29-го туру української Прем’єр-ліги між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" на НСК "Олімпійський" у столиці України розпочався з несподіванки.
Рефері Віталій Романов змушений був призупинити гру, оскільки в штрафний майданчик "гірників" щось упало. Про це повідомляє "Главком".
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"Щось" – то були скинуті з дрона іграшкові сови, яких кмітливо прибрали воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін і бразильський легіонер Вітао.
Наразі невідомо, хто саме був ініціатором акції, але є підозра, що сов на поле скинули динамівські ультрас.
Сови у матчі "Динамо" – "Шахтар"
Расизм на матчі Шахтар – Динамо: що сталося
- 10 листопада, відбувся матч між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. При цьому півзахисник "гірників" Тайсон отримав червону картку, показавши непристойний жест в бік вболівальників та вибивши м'яч на трибуни. Поле він покидав зі сльозами на очах. Плакав під час гри й Дентіньо.
- Після матчу обидва клуби виступили з офіційними заявами, засудивши расизм. Свою позицію висловив і сам Тайсон.
- Гравця підтримали чимало футболістів, а українська ведуча Яніна Соколова засудила расизм зі сторони вболівальників.
- "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджувати наперед вболівальників команди. Згодом було опубліковано ще одне відео з расистськими вигуками з трибун.
- При цьому "Динамо" через вихідку фанатів загрожує чимале покарання. Поліція ж розпочала розслідування цього випадку.
- Скористатися цим моментом вирішив бразильський клуб "Інтернаціонале", який хоче повернути Тайсона.
- Фанати "Динамо" пояснили свою поведінку на матчі "підтримкою сов".