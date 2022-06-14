Без аншлага
На матче между сборными Украины и Ирландии в Лиге наций ожидается 10 тысяч зрителей. Это 55% общей вместимости стадиона ЛКС в польской Лодзи, где состоится встреча.
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В общей сложности на трибунах арены могут одновременно находиться 18 тысяч болельщиков.
Отметим, что на матч против Армении в субботу, 11 июня, было продано 12 тысяч билетов еще по состоянию на утро игрового дня.
На матч против Ирландии в заявку не попал Роман Яремчук и Александр Пихалонок. Накануне поединка главный тренер национальной команды Александр Петраков рассказал, что у главного нападающего травмирование, связанное с голеностопом.
Путь сборной в Лиге наций-2022/2023
- "Сине-желтые" лидируют в первой группе Лиги наций. На счету украинцев 6 очков.
- В стартовом поединке национальная команда одолела сборную Ирландии. Виталий Цыганков спас команду, забив единственный гол в матче.
- Второй матч против Армении также завершился для украинских игроков триумфом. Сборная Украины уверенно победила соперника, забив три гола.