Без аншлага

На матче между сборными Украины и Ирландии в Лиге наций ожидается 10 тысяч зрителей. Это 55% общей вместимости стадиона ЛКС в польской Лодзи, где состоится встреча.

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В общей сложности на трибунах арены могут одновременно находиться 18 тысяч болельщиков.

Отметим, что на матч против Армении в субботу, 11 июня, было продано 12 тысяч билетов еще по состоянию на утро игрового дня.

Обратите внимание! Матч Украина – Ирландия состоится во вторник, 14 июня. Стартовый свисток раздастся в 21.45.

На матч против Ирландии в заявку не попал Роман Яремчук и Александр Пихалонок. Накануне поединка главный тренер национальной команды Александр Петраков рассказал, что у главного нападающего травмирование, связанное с голеностопом.

Путь сборной в Лиге наций-2022/2023