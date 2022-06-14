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На матчі між збірними України та Ірландії в Лізі націй очікується 10 тисяч глядачів. Це 55% від загальної місткості стадіону ЛКС у польській Лодзі, де відбудеться зустріч.

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Загалом на трибунах арени можуть одночасно перебувати 18 тисяч вболівальників.

Зазначимо, що на матч проти Вірменії в суботу, 11 червня, було продано 12 тисяч квитків ще станом на ранок ігрового дня.

Зверніть увагу! Матч Україна – Ірландія відбудеться у вівторок, 14 червня. Стартовий свисток пролунає о 21.45.

На матч проти Ірландії у заявку не потрапив Роман Яремчук та Олександр Піхальонок. Напередодні поєдинку головний тренер національної команди Олександр Петраков розповів, що у головного нападника травмування, пов'язане з гомілкостопом.

Шлях збірної у Лізі націй-2022/2023