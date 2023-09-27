Звезда Наполи подаст в суд на чемпиона Италии, который высмеял и унизил его в соцсетях

В неаполитанском клубе возник серьезный конфликт со звездным нападающим команды Виктором Осимхеном. Футболист может пойти в суд из-за провала Наполи.

Матч 5-го тура итальянской Серии А между Болонью и Наполи закончился нулевой ничьей. Наиболее убийственный момент во встрече не реализовал не забивший пенальти нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен.

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Удивительное видео из неаполитанцев

В конце поединка 24-летнего нигерийского нападающего сменили на Джованни Симеоне. Форвард очень эмоционально покидал футбольное поле, не соглашаясь со своей заменой. После чего он извинился за свое поведение.

После поединка пресс-служба чемпиона Италии выложила видео с нереализованным 11-метровым в свой теток. Именно на этом эпизоде Наполи почему-то акцентировало свое внимание. Однако впоследствии этот пост с оскорбительной озвучкой с Виктором был удалён из соцсетей итальянского клуба.

Удивительное видео от Наполи, которое привело к конфликту

Осимхен тоже не обошел вниманием этот странный пост, который повлияет на репутацию футболиста. Виктор демонстративно отреагировал на ролик, удалив почти все свои фото, связанные с игрой за Наполи. Теперь на страницах футболиста только фотографии из нефутбольной жизни и матчей сборной Нигерии.

Агент звездного нападающего не исключил, что это странное видео может привести их в суд, куда игрок может подать на унизивший его неаполитанский клуб.

Интересно, сыграет ли Осимхен в ближайшем матче Наполи против Удинезе, который состоится 27 сентября, на фоне конфликта.