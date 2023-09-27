Матч 5-го тура итальянской Серии А между Болонью и Наполи закончился нулевой ничьей. Наиболее убийственный момент во встрече не реализовал не забивший пенальти нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен.
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Удивительное видео из неаполитанцев
В конце поединка 24-летнего нигерийского нападающего сменили на Джованни Симеоне. Форвард очень эмоционально покидал футбольное поле, не соглашаясь со своей заменой. После чего он извинился за свое поведение.
После поединка пресс-служба чемпиона Италии выложила видео с нереализованным 11-метровым в свой теток. Именно на этом эпизоде Наполи почему-то акцентировало свое внимание. Однако впоследствии этот пост с оскорбительной озвучкой с Виктором был удалён из соцсетей итальянского клуба.
Удивительное видео от Наполи, которое привело к конфликту
Осимхен тоже не обошел вниманием этот странный пост, который повлияет на репутацию футболиста. Виктор демонстративно отреагировал на ролик, удалив почти все свои фото, связанные с игрой за Наполи. Теперь на страницах футболиста только фотографии из нефутбольной жизни и матчей сборной Нигерии.
Агент звездного нападающего не исключил, что это странное видео может привести их в суд, куда игрок может подать на унизивший его неаполитанский клуб.
Интересно, сыграет ли Осимхен в ближайшем матче Наполи против Удинезе, который состоится 27 сентября, на фоне конфликта.
- Отметим, что Наполи хотело бы пролонгировать контракт с Осимхеном, истекающим в конце июня 2025 года.
- За неаполитанский клуб 24-летний нигериец выступает с сентября 2020 года.
- С того момента нападающий провел 107 матчей, в которых забил 62 гола и отдал 15 ассистов.
- Его трансферную стоимость оценивают в 120 миллионов евро.
- В прошлом сезоне-2022/2023 Осимхен помог Наполи стать чемпионом Серии А.