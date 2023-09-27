Матч 5-го туру італійської Серії А між Болоньєю та Наполі закінчився нульовою нічиєю. Найбільш вбивчий момент у зустрічі не реалізував нападник неаполітанців Віктор Осімхен, який не забив пенальті.

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Дивне відео із неаполітанців

Наприкінці поєдинку 24-річного нігерійського нападника змінили на Джованні Сімеоне. Форвард дуже емоційно покидав футбольне поле, адже не погоджувався зі своєю заміною. Після чого він перепросив за свою поведінку.

Після поєдинку пресслужба чемпіона Італії виклала відео із нереалізованим 11-метровим у свій тікток. Саме на цьому епізоді Наполі чомусь лише акцентувало свою увагу. Однак згодом цей пост із образливою озвучкою із Віктором був видалений із соцмереж італійського клубу.

Дивне відео від Наполі, яке привело до конфлікту

Осімхен теж не пройшов увагою цей дивний пост, який вплине на репутацію футболіста. Віктор демонстративно відреагував на ролик, видаливши майже усі свої фото, які пов'язані із грою за Наполі. Тепер на сторінках футболіста лише світлини з нефутбольного життя та матчів збірної Нігерії.

Агент зіркового нападника не виключив, що це дивне відео може привести їх до суду, куди гравець може подати на неаполітанський клуб, який принизив його.

Цікаво, чи зіграє Осімхен у найближчому матчі Наполі проти Удінезе, який відбудеться 27 вересня, на тлі цього конфлікту.