С холодным расчетом и трезвым умом: Наполи одолевает Айнтрахт в первом матче 1/8 ЛЧ

Итальянский коллектив оказался сильнее на домашней арене Айнтрахта. Неаполитанцы достаточно уверенно одержали свою победу.

Айнтрахт – Наполи 0:2

Голы: Осимхен, 40, Ди Лоренцо, 65.

"Партенопийцы" заслуженно победили со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в матче против Айнтрахта. "Орлы" подавали надежды, однако нужно больше усилий, чтобы преодолеть лидера Серии А. 24 канал.

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Все было взвешено

Команды начали поединок в агрессивном стиле. Айтрахт удивил, поскольку атаковало гораздо больше, чем Наполи, считавшийся фаворитом поединка. У немецкого коллектива выделился французский нападающий Коло Муани, демонстрировавший прекрасную индивидуальную мастерство. Однако неаполитанцам удалось перехватить инициативу и взять игру под контроль.

Сначала "партенопийцы" заработали комический пенальти, однако Кварацхелье не удалось "прошить" Траппа. И итальянцы шли к своему забитому мячу уверенно. На 40-й минуте встречи Марио Гетце допустил ошибку в центре поля, чем удачно воспользовались неаполитанцы. Итальянский коллектив быстро развил свою атаку по правому флангу. Лозано уверенно протянул мяч и отправил "кожаного" нижней передаю в штрафную соперника, где того в одно касание в сетку Айнтрахта отправил Виктор Осимхен - 1:0 на табло. Через мгновение нигериец снова забил в ворота Траппа, однако на этот раз из положения вне игры.

Второй там итальянский коллектив начал так, как закончил первый – контролируя поединок. Наполи часто атаковал, но безрезультатно. На 58-й минуте встречи Айнтрах еще и остался в меньшинстве, поскольку Коло Муани, прекрасно выглядевший в первом тайме, получил красную карточку на ровном месте. Француз жестко шипами стал на голеностоп своему оппоненту. Судья без раздумий удалил игрока из матча.

Впоследствии забитым голом смог отличиться капитан Наполи Джованни Ди Лоренцо. На 65-й минуте встречи игроки итальянской команды устроили показательный розыгрыш атаки. После врезной передачи в штрафную Айнтрахта, Хвича Кварашкелья элегантно пятой отбросил мяч на ударную позицию для капитана Наполи. Тот же в свою очередь прекрасным подкрученным ударом отправил кожаного в дальний угол ворот и сменил счет на табло - 2:0.

На этот вечер это максимум, который смогли предложить команды. Несмотря на все попытки "орлов" продемонстрировать свой класс, а "партенопийцы" обеспечивают себе комфортное преимущество перед ответным матчем. Все решится в Неаполе.

Видеообзор матча Айнтрахт – Наполи: