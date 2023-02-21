Ливерпуль и Реал играют в 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет 24 канал. Эти команды играли в последнем финале турнира, но теперь судьба свела их на первой стадии плей-офф.

Следите с нами Ливерпуль – Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Англичане уже с первых минут пошли вперед и дважды забили в ворота Куртуа, в том числе и не без фейла бельгийца. Однако Реалу удалось быстро перевернуть игру.

Уже к перерыву Винисиус оформил дубль. Сначала бразильцу удалось красиво и точно пробить с угла штрафной, а позже форвард подставился под выбивание Алиссона и мяч полетел в ворота.

На этом Реал не остановился и уже на старте второго тайма вышел вперед. Гомес сбил Родриго на фланге, Модрич точно подал на голову освободившегося от опеки Милитао и поразил ворота Алиссона.

Видео гола Милитао:

А уже на 54-й минуте мадридцы забили четвертый мяч. Гости разогнали неплохую контратаку, Родриго устроил перепасовку в прикосновение с Бенземом и Карим нанес удар с линии штрафной. Мяч рикошетом от защитника "красных" залетел в ворота.

Как забил Бензема:

Позже Карим еще больше добил соперника. Ливерпуль пропустил фатальную контратаку, Винисиус вывел Бензема один на один с Алиссоном. Француз качнул кипера и пробил в почти пустые ворота.