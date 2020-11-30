В воскресенье, 29 ноября, "Наполи" померился силами с "Ромой" в рамках 9 тура Серии А. Хозяева без проблем разобрались с соперником.

Наполи – Рома 4:0

Голы: Инсинье, 31, Руис, 64, Мертенс, 81, Политано, 86

Разгром гостей

Команды активно начали поединок. Острее атаковали хозяева, что принесло желаемый результат. На 31-й минуте Инсинье нанес хороший удар, выполняя штрафной с границы штрафной площадки – 1:0, пишет 24 канал.

Стоит прочитать "Милан" уверенно победил "Фиорентину" и остался на первом месте: видео

В конце первого тайма Мертенс упустил 100-процентную возможность забить из пределов вратарской площадки. Но голкипер Миранте был на высоте. Снова активный Мертенс решил пробить. Мяч летел в центр ворот и Миранте выполнил сейв.

Уже со старта второй 45-минутки хозяева пошли вперед. Лосано нанес неплохой удар, в этом матче лучшим в составе "Ромы" был голкипер, который вновь продемонстрировал отличную реакцию и в прыжке не позволил мячу попасть в сетку.

В середине тайма Руис забил ударом с границы штрафной площадки – 2:0.

Ближе к завершению поединка Мертенс еще увеличил преимущество. Он удачно сыграл на добивании в штрафной, отправив мяч под стойку – 3:0.

Политано показал свое мастерство и отправил мяч точно в угол ворот, изменив счет на 4:0.

Наполи – Рома: видеообзор матча