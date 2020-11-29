"Милан" одержал 7-ю победу в рамках Серии А сезона-2020/2021. "Россонери" 29 ноября в 9 туре победили "Фиорентину" и остались на первом месте в чемпионате.

Милан – Фиорентина 2:0

Голы: Романьоли, 17, Кесси, 28 (п)

Нереализованный пенальти: Кесси, 40 (Милан)

Смотрите также "Ювентус" потерпел очередную неудачу перед игрой с "Динамо": видео

Уже на 17-й минуте миланский клуб открыл счет в игре, пишет 24 канал. После подачи с углового защитники "Фиорентины" забыли на дальней стойке о Романьоли.

Свободный игрок хозяев спокойно переправил мяч в ворота головой.

В середине тайма "Милан" заработал пенальти: удар с отметки реализовал Кесси. Под занавес тайма он получил шанс забить второй гол и снова с пенальти. Но на этот раз голкипер совершил сейв.

Во втором тайме команды не подарили много моментов. У "Милана" Хакан Чалханоглу блестяще пробил из пределов штрафной, проверив на прочность правую стойку.

У "фиалок" свой момент имел вечномолодой Франк Рибери. Он получил передачу в штрафной, но не придумал ничего лучше, чем пробить именно туда, где стоял Джанлуиджи Доннарумма.

В итоге игра завершилась победой "Милана", благодаря которой "россонери" остались на первом месте. "Интер" проигрывает "Милану" 5 очков.