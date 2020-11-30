У неділю, 29 листопада, "Наполі" помірявся силами з "Ромою" у рамках 9 турі Серії А. Господарі без проблем розібрались з суперником.

Наполі – Рома 4:0

Голи: Інсіньє, 31, Руїс, 64, Мертенс, 81, Політано, 86

Розгром гостей

Команди активно розпочали поєдинок. Гостріше атакували господарі, що принесло бажаний результат. На 31-й хвилині Інсіньє завдав хорошого удару, виконуючи штрафний з межі карного майданчика – 1:0, пише 24 канал.

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Наприкінці першого тайму Мертенс змарнував 100-відсоткову нагоду забити з меж воротарського майданчика. Але голкіпер Міранте був на висоті. Знову активний Мертенс вирішив пробити. М'яч летів у центр воріт і Міранте виконав сейв.

Вже зі старту другої 45-хвилинки господарі пішли вперед. Лосано завдав непоганого удару, у цьому матчі найкращим у складі "Роми" був голкіпер, який знову продемонстрував чудову реакцію та в стрибку не дозволив м'ячу потрапити в сітку.

У середині тайму Руїс забив ударом з межі карного майданчика – 2:0.

Ближче до завершення поєдинку Мертенс ще збільшив перевагу. Він вдало зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч під стійку – 3:0.

Політано показав свою майстерність та відправив м'яч точно в кут воріт, змінивши рахунок на 4:0.

Наполі – Рома відеоогляд матчу