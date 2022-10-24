Даже Моуриньо не остановил: Наполи одолел Рому и продолжил безумную победную серию – видео голов
Подопечные Лучано Спаллетти смогли вырвать три очка в гостях у Ромы. Неаполитанцы не замечают соперника уже в 11-м матче подряд.
В чемпионате Италии по футболу почти подошли к концу поединки 11 тура. В воскресенье прошли два центральных матча уик-энда, пишет 24 канал.
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В вечерней игре лидер турнирной таблицы Наполи сошелся в гостях с Ромой Жозе Моуриньо. Римляне не могли рассчитывать на Дибалу и Вейналдума, в то время как "партенопеи" остались без Замбо Ангиссы и Ррахмани.
Подопечные Спаллетти владели инициативой на протяжении всей игры и почти не давали хозяевам шанс создать острый момент. В течение матча Рома не нанесла ни одного удара в створ ворот Мерета.
Правда, и у самих неаполитанцев возникали проблемы с реализацией, однако свой момент гости обнаружили на 80 минуте. После неожиданного заброса Полетано из глубины роковой ошибки допустил Смоллинг.
Англичанин в борьбе с Осимхеном не попал в мяч и подарил снаряд нигерийцу. Форвард Наполи мощно пробил с острого угла, застав Руи Патрисиу врасплох.
Видеообзор матча Рома – Наполи:
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Наполи несется к Скудетто
Этот гол в итоге принес Наполи уже 11 подряд победу во всех турнирах. "Партенопеи" укрепляют свое лидерство в Серии А, отрываясь от Милана на три балла.
Рома же упустила возможность войти в топ-четверку и остается пятой, в двух баллах позади Лацио и Аталанты. В следующем туре "партенопеи" примут Сассуоло, в то время как "волки" сыграют на выезде с Вероной.