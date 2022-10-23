Бетис – Атлетико 1:2

Голы: Фекир, 84 – Гризманн, 54, Гризманн, 71.

На воскресенье в испанской Ла Лиге назначены пять поединков 11 тура. Центральной встречей стала дуэль между Беттисом и Атлетико, пишет 24 канал.

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Поединок стал бенефисом для нападающего мадридцев Антуана Гризманна. Француз недавно стал полноценным игроком Атлетико и уже в четвертом матче подряд отличается результативным действием.

Особенно поразил первый гол Антуана. Нападающий пошел подавать угловой и решил выполнить подачу вдоль лицевой линии. Мяч завертелся и прямо залетел в ворота.

Видео гола Гризманна с углового – в обзоре матча Бетис – Атлетико:

Более того, на 71 минуте Гризманн оформил дубль. Француз завершил красивую атаку, точно пробив между ног вратарю Бетиса.

"Огурцам" удалось лишь сократить счет благодаря точному удару Фекира со штрафного. Однако на очки команда не наиграла. Победа позволяет Атлетико подняться на третье место.

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Команда Диего Симеоне иду в 8-ми баллах позади лидера Реала. Бетис же остался на пятом месте (-2 балла от зоны ЛЧ). В следующем туре Атлетико сыграет с Кадисом, а Бетис – с Реал Сосьедадом.

Справка. Прямой гол с углового удара называется "сухой лист". Этот термин стал популярным благодаря легендарному тренеру Динамо и сборной Украины Валерию Лобановскому, сделавшему это своей фишкой во время игровой карьеры.