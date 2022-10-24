У чемпіонаті Італії з футболу майже підійшли до кінця поєдинки 11 туру. У неділю пройшли два центральних матчі вікенду, пише 24 канал.

До теми Постраждали від "орлів": Аталанта з Маліновським зазнала першої поразки в сезоні – відео голів

У вечірній грі лідер турнірної таблиці Наполі зійшовся в гостях із Ромою Жозе Моуріньо. Римляни не могли розраховувати на Дібалу та Вейналдума, тоді як "партенопеї" залишились без Замбо Ангісси та Ррахмані.

Підопічні Спаллетті володіли ініціативою впродовж всієї гри і майже не давали господарям шансу створити гострий момент. Протягом матчу Рома не нанесла жодного удару у ствір ворот Мерета.

Правда, і у самих неаполітанців виникали проблеми із реалізацією, однак свій момент гості знайшли на 80 хвилині. Після несподіваного закидання Політано з глибини рокової помилки припустився Смоллінг.

Англієць у боротьбі з Осімхеном не попав по м'ячу і подарував снаряд нігерійцю. Форвард Наполі потужно пробив з гострого кута, заставши Руї Патрісіу зненацька.

Відеоогляд матчу Рома – Наполі:

Читайте також За прикладом Лобановського: лідер Атлетіко Грізманн забив прямим ударом з кутового – відео голу

Наполі несеться до Скудетто

Цей гол у підсумку приніс Наполі вже 11-ту поспіль перемогу у всіх турнірах. "Партенопеї" зміцнюють своє лідерство у Серії А, відриваючись від Мілана на три бали.

Рома ж втратила можливість увійти у топ-четвірку і залишається п'ятою, у двох балах позаду Лаціо та Аталанти. У наступному турі "партенопеї" приймуть Сассуоло, тоді як "вовки" зіграють на виїзді з Вероною.