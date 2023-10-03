Наполи и Реал стартовали с побед в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. При этом простыми победы вряд ли можно назвать. Итальянский клуб победил на выезде португальскую Брагу благодаря автоголу соперника на 88-й минуте.

Реал тоже был близок к тому, чтобы потерять очки уже на старте группового этапа. Но гол Беллингема на 90+4 минуте таки принес победу над новичком турнира – немецким Унион Берлин.

Теперь команды сыграют друг против друга. И победитель этого матча выйдет на первое место в группе, а также значительно улучшит свои шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Достойно внимания Неудобный соперник для итальянцев: Реал попытается продолжить беспроигрышную серию в матчах с Наполи

До этого Наполи и Реал всего дважды пересекались в рамках еврокубков. Впервые это было в первом круге Кубка европейских чемпионов сезона 1987/1988. Тогда Реал в первом матче победил дома 2:0, а в Неаполе команды сыграли вничью 1:1, и дальше прошли именно "сливочные".

Второй раз их встреча состоялась уже в Лиге чемпионов в сезоне 2016/2017, когда жребий свел их в 1/8 финала. Оба матча имели схожие сценарии – игрокам Наполи удавалось открыть счет во встрече, а после этого футболисты Реала забивали трижды и побеждали.

Матч Наполи – Реал состоится во вторник, 3 октября. Начало встречи в 22:00.

В этот раз Наполи и Реал впервые сыграют в матче группового этапа, а не в играх на вылет. А смотреть онлайн матч Наполи – Реал можно будет на платформе Megogo или Volia TV, являющихся официальными трансляторами матчей Лиги чемпионов в Украине. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Наполи – Реал. Здесь также будут опубликованы видео голов матча, а по его окончании – видеообзор.

Онлайн-трансляция матча Наполи – Реал будет доступна в этой новости.