Наполі та Реал стартували з перемог в Лізі чемпіонів в цьому сезоні. При цьому простими ці перемоги навряд чи можна назвати. Італійський клуб переміг на виїзді португальську Брагу завдяки автоголу суперника на 88- хвилині.

Реал теж був близький до того, щоб втратити очки вже на старті групового етапу. Але гол Беллінгема на 90+4 хвилині таки приніс перемогу над новачком турніру – німецьким Уніон Берлін.

Тож тепер команди зіграють один проти одного. І переможець цього матчу вийде на перше місце в групі, а також значно покращить свої шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

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До цього Наполі та Реал лише двічі перетиналися в рамках єврокубків. Вперше це було у першому колі Кубка європейських чемпіонів сезону 1987/1988. Тоді Реал в першому матчі переміг вдома 2:0, а в Неаполі команди зіграли внічию 1:1, і далі пройшли саме "вершкові".

Вдруге їх зустріч відбулася вже в Лізі чемпіонів в сезоні 2016/2017, коли жереб їх звів в 1/8 фіналу. Обидва матчі мали схожі сценарії – гравцям Наполі вдавалося відкрити рахунок у зустрічі, а після цього футболісти Реала забивали тричі та перемагали.

Матч Наполі – Реал відбудеться у вівторок, 3 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

Цього разу Наполі та Реал вперше зіграють у матчі групового етапу, а не в іграх на виліт. А дивитися онлайн матч Наполі – Реал можна буде на платформі Megogo чи Volia TV, які є офіційними трансляторами матчів Ліги чемпіонів в Україні. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Наполі – Реал. Тут також будуть опубліковані відео голів матчу, а по його закінчення – відеоогляд.

Онлайн-трансляція матчу Наполі – Реал буде доступна в цій новині.