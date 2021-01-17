Наполи в матче чемпионата Италии против Фиорентины просто уничтожил соперника на поле. В ворота гостей влетело сразу шесть голов.

Наполи – Фиорентина 6:0

Голы: Инсинье, 5, 72( пен), Демме, 36, Лосано, 38, Зелиньски, 45, Политано, 89

50 на 50 владение мячом. И по 10 ударов у каждой команды за матч. Но Наполи забил шесть голов, а Фиорентина – ни одного.

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Забивать в ворота соперника хозяева поля начали чуть ли не сразу. Уже на пятой минуте счет был открыт. Лосано прострелил, Петанья сбросил под удар, Инсинье забил. При этом в это время перед ним было как минимум пятеро игроков соперника (включая вратаря), но никто не сумел заблокировать удар.

В середине первого тайма Фиорентина могла сравнять счет. Миленкович простреливал, мяч от ноги Демме летел в сторону ворот, но попал в перекладину.

Впоследствии свои шансы упустили Рибери и Бираги. Зато игроки Наполи свои моменты реализовали.

Сначала Демме исправился после ошибки вблизи собственных ворот и в падении замкнул прострел с фланга.

После этого оставил в дураках защиту Фиорентины Инсинье. Сразу трое игроков так и не сумели отобрать у него мяч, а он прострелил на Лосано, который и забил.

Еще более разгромным счет в первом тайме сделал Зелиньски, сумевший пробить в угол ворот своего соотечественника из-за пределов штрафной.

Еще одна ошибка защитников Фиорентины привела к пятому голу в ворота команды. Драговски справился с ударом Инсинье. Но первым на подборе оказался Бакайоко, которого и сбил в штрафной. Поэтому арбитр назначил пенальти, который и реализовал Инсинье.

Довершил же разгром Петанья, забивший на последней минуте основного времени.

Видеообзор матча Наполи – Фиорентина

Благодаря этой победе Наполи поднялся на третье место в турнирной таблице. Фиорентина же опустилась на 14-е место.