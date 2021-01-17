Наполі у матчі чемпіонату Італії проти Фіорентини просто знищив суперника на полі. У ворота гостей влетіло одразу шість голів.

Наполі – Фіорентина 6:0

Голи: Інсіньє, 5, 72 (пен), Демме, 36, Лосано, 38, Зеліньскі, 45, Політано, 89

50 на 50 володіння м'ячем. І по 10 ударів в кожної команди за матч. Але Наполі забив шість голів, а Фіорентина – жодного.

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Забивати у ворота суперника господарі поля розпочали мало не одразу. Вже на п'ятій хвилині рахунок був відкритим. Лосано прострелив, Петанья скинув під удар, Інсіньє забив. При цьому в ценй час перед ним було як мінімум п'ятеро гравців суперника (включно з воротарем), але ніхто не зумів заблокувати удар.

У середині першого тайму Фіорентина могла зрівняти рахунок. Міленковіч прострілював, м'яч від ноги Демме летів у сторону воріт, але влучив у перекладину.

Згодом свої шанси змарнували Рібері та Бірагі. Натомість гравці Наполі свої моменти реалізували.

Спочатку Демме виправився після помилки поблизу власних воріт та у падінні замкнув простріл з флангу.

Після цього пошив у дурні захист Фіорентини Інсіньє. Одразу троє гравців так і не зуміли відібрати у нього м'яч, а він прострелив на Лосано, який і забив.

Ще більш розгромним рахунок у першому таймі зробив Зеліньскі, який зумів пробити у кут воріт свого співвітчизника з-за меж штрафного майданчика.

Ще одна помилка захисників Фіорентини призвела до п'ятого голу у ворота команди. Драговскі впорався з ударом Інсіньє. Але першим на підбирані опинився Бакайоко, якого і збилт у штрафному майданчику. Тож арбітр призначив пенальті, який і реалізував Інсіньє.

Довершив же розгром Петанья, який забив на останній хвилині основного часу.

Відеоогляд матчу Наполі – Фіорентина

Завдяки цій перемозі Наполі піднявся на третє місце в турнірній таблиці. Фіорентина ж опустилася на 14-е місце.