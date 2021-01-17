Наполі розгромив Фіорентину з рахунком 6:0 – відео
Наполі у матчі чемпіонату Італії проти Фіорентини просто знищив суперника на полі. У ворота гостей влетіло одразу шість голів.
Наполі – Фіорентина 6:0
Голи: Інсіньє, 5, 72 (пен), Демме, 36, Лосано, 38, Зеліньскі, 45, Політано, 89
50 на 50 володіння м'ячем. І по 10 ударів в кожної команди за матч. Але Наполі забив шість голів, а Фіорентина – жодного.
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Забивати у ворота суперника господарі поля розпочали мало не одразу. Вже на п'ятій хвилині рахунок був відкритим. Лосано прострелив, Петанья скинув під удар, Інсіньє забив. При цьому в ценй час перед ним було як мінімум п'ятеро гравців суперника (включно з воротарем), але ніхто не зумів заблокувати удар.
У середині першого тайму Фіорентина могла зрівняти рахунок. Міленковіч прострілював, м'яч від ноги Демме летів у сторону воріт, але влучив у перекладину.
Згодом свої шанси змарнували Рібері та Бірагі. Натомість гравці Наполі свої моменти реалізували.
Спочатку Демме виправився після помилки поблизу власних воріт та у падінні замкнув простріл з флангу.
Після цього пошив у дурні захист Фіорентини Інсіньє. Одразу троє гравців так і не зуміли відібрати у нього м'яч, а він прострелив на Лосано, який і забив.
Ще більш розгромним рахунок у першому таймі зробив Зеліньскі, який зумів пробити у кут воріт свого співвітчизника з-за меж штрафного майданчика.
Ще одна помилка захисників Фіорентини призвела до п'ятого голу у ворота команди. Драговскі впорався з ударом Інсіньє. Але першим на підбирані опинився Бакайоко, якого і збилт у штрафному майданчику. Тож арбітр призначив пенальті, який і реалізував Інсіньє.
Довершив же розгром Петанья, який забив на останній хвилині основного часу.
Відеоогляд матчу Наполі – Фіорентина
Завдяки цій перемозі Наполі піднявся на третє місце в турнірній таблиці. Фіорентина ж опустилася на 14-е місце.
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