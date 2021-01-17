Белорусским футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за рубежом. Таким образом солигорский Шахтер не сможет сыграть товарищеский матч с киевским Динамо на сборе в ОАЭ.

Учитывая, что в Беларуси почти все футбольные клубы, выступающие в высшей лиге, имеют государственное финансирование, ни один из них не сможет поехать на зарубежные сборы. Если же команда все-таки отправится, то она потеряет госфинансирование. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Прессбол".

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Среди клубов, у которого государственное финансирование, и который планировал зарубежный учебно-тренировочный сбор – Шахтер из Солигорска. Команда должна была отправиться в ОАЭ, где одним из ее соперников в спарринге должно было стать киевское Динамо. Матч был запланирован на 21 января.

В издании убеждают, что одной из главных причин, почему приняли такое решение, является то, чтобы "сохранить государственные деньги в государстве". Поэтому средства, которые должны были бы пойти на зарубежные сборы, потратить на развитие собственной инфраструктуры для подготовки команд к сезону. Правда готовиться придется без иностранных спарринг-партнеров.

Кроме того, там приводят примеры того, что зарубежные сборы не слишком помогли белорусским клубам в 2020 году. Ведь те команды, которые выступали в еврокубках, очень быстро повылетали с турниров.