Італійський "Наполі" вибув з боротьби за оборонця "Шахтаря" і збірної України Миколи Матвієнка. Неаполітанці вирішили придбати іншого футболіста.

Як повідомляє журналіст RAI Чіро Венерато, "Наполі" домовився про трансфер захисника "Арсеналу" Сократіса Папастатопулоса. Про це пише TuttoNapoli.

До речі: Російський "Локомотив" хоче купити гравця збірної України Матвієнка, – італійські ЗМІ

Чому "Наполі" відмовився від Матвієнка

За інформацією джерела, "Наполі" віддав перевагу 32-річному греку, оскільки хотів підписати досвідченого гравця.

В обличчі Папастатопулоса "Наполі" розраховує зміцнити оборону.

Повідомляється, що перехід обійдеться "Наполі" у 4,5 мільйона євро. Зарплата Папастатопулоса складе 2,5 мільйона євро на рік. Контракт розрахований на 3 сезони.

"Шахтар" вимагав за Матвієнка 15 мільйонів євро

За інформацією ЗМІ, "Шахтар" погодився продати Матвієнка в "Наполі" за 15 мільйонів євро з бонусами.

Хоча ще взимку донеччани просили в "Арсеналу" за Миколу близько 30 мільйонів євро.

За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, ціна Матвієнка складає 4 мільйони євро, а його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2021 року.