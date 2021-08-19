Наполи представил форму от Джорджио Армани: фото и видео
Источник:сайт Наполи
Футбольный клуб Наполи решил изменить технического партнера. Теперь форму для клуба будет разрабатывать дизайнер Джорджио Армани.
Наполи решил подписать контракт с этого сезона с Джорджио Армани. Сотрудничество будет через компанию EA7 – это спортивный бренд Emporio Armani.
В то же время Зинченко представил новую форму Манчестер Сити: видео
До этого "Партенопеи" имели соглашение с другим итальянским производителем спортивной одежды Kappa.
Смотрите видео представления новой формы Наполи
Дизайн формы не подвергся значительным изменениям. Как и дальше, основная форма будет выполнена в синих цветах (с темно-синими ставками по воротнику, рукавам и плечам).
Домашняя форма Наполи от Армани / Фото: официальный сайт Наполи
Гостевой комплект выполнен в красном цвете (с синими вставками).
/Гостевая форма Наполи от Армани / Фото: официальный сайт Наполи
Третий комплект – в белом (с золотистым дополнением).
Третий комплект формы Наполи от Армани / Фото: официальный сайт Наполи