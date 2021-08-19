Наполі вирішив підписати контракт з цього сезону з Джорджіо Армані. Співробітництво буде через компанію EA7 – це спортивний бренд Emporio Armani.

Водночас Зінченко презентував нову форму Манчестер Сіті: відео

До цього "партенопеї" мали угоду з іншим італійським виробником спортивного одягу Kappa.

Дивіться відео представлення нової форми Наполі

Дизайн форми не зазнав значних змін. Як і далі, основна форма буде виконана у синіх кольорах (з темно-синіми ставками на комірці, рукавах та плечах).



Домашня форма Наполі від Армані / Фото: офіційний сайт Наполі

Гостьовий комплект виконаний у червоному кольорі (з синіми вставками).



Гостьова форма Наполі від Армані / Фото: офіційний сайт Наполі

Третій комплект – в білому (із золотистим доповненням).



Третій комплект форми Наполі від Армані / Фото: офіційний сайт Наполі