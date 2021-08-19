Наполи решил подписать контракт с этого сезона с Джорджио Армани. Сотрудничество будет через компанию EA7 – это спортивный бренд Emporio Armani.

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До этого "Партенопеи" имели соглашение с другим итальянским производителем спортивной одежды Kappa.

Смотрите видео представления новой формы Наполи

Дизайн формы не подвергся значительным изменениям. Как и дальше, основная форма будет выполнена в синих цветах (с темно-синими ставками по воротнику, рукавам и плечам).



Домашняя форма Наполи от Армани / Фото: официальный сайт Наполи

Гостевой комплект выполнен в красном цвете (с синими вставками).



/Гостевая форма Наполи от Армани / Фото: официальный сайт Наполи

Третий комплект – в белом (с золотистым дополнением).



Третий комплект формы Наполи от Армани / Фото: официальный сайт Наполи