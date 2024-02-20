Минулого сезону Наполі став чемпіоном Італії вперше за 32 роки. До золота Серії А неаполітанців привів Лучано Спаллетті, який влітку залишив команду та очолив національну збірну.

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Третя зміна ренера за рік

Після цього в клубі почався хаос з тренерами. Наступником Спаллетті став Руді Гарсія, але француз протримався лише до листопада. На його місце був призначений Вальтер Маццарі.

Втім і італієць не допрацював до завершення сезону. На своєму офіційному сайті Наполі повідомив про звільнення коуча, який до цього керував клубом з 2009 по 2013 рік.

Новим коучем неаполітанців стане 55-річним Франческо Кальцона, який є головним тренером збірної Словаччини. Наполі не повідомляє деталі угоди, проте у ЗМІ пишуть, що тренер поєднуватиме пости у збірній та клубі.

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Хто такий Франческо Кальцона

Контракт з Франческо розрахований до кінця сезону 2023-2024. Для Кальцони Наполі не є чужим клубом, адже він працював асистентом під керівництвом Мауріціо Саррі та Лучано Спаллетті.

Перший же самостійний досвід тренерства вийшов для Кальцони успішним. У 2022 році він очолив збірну Словаччини та зміг вивести її напряму на Євро-2024. Там вона, до слова, може зіграти зі збірною України в групі, якщо наша команда пройде плей-оф відбору.

Наполі у сезоні 2023-2024