Под прицел итальянского Наполи попал еще один футболист сборной Украины. Речь идет о нападающем Динамо Киев Владиславе Ванате, который готовится с командой к возобновлению сезона-2023/2024 на зарубежных сборах.

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Следят за динамовцем

Неаполитанский клуб активно ищет замену своей звезде Виктору Осимхену, который летом 2024-го может попрощаться с Наполи. Поэтому итальянский гранд уже подыскивает замену лидеру. В списке претендентов как раз нашлось место украинскому форварду "бело-синих", за которым пристально следят итальянцы.

Действующий чемпион Серии А готов потратить на трансфер форварда 15-20 миллионов евро.

Отметим, что у 22-летнего нападающего есть действующий контракт с Динамо до конца июня 2025-го года.

Ванат вместе с Динамо готовится ко второй части УПЛ, где киевляне захотят выпрыгнуть выше 5-го места. В 14-ти сыгранных поединках команда Александра Шовковского набрала 28 очков. До четвертого Шахтера отставание в 3 балла.

Что касается Наполи, то "неаполитанцы" тоже проводят не слишком убедительный для себя сезон. После 22-х туров клуб идет на 7-й позиции в турнирной таблице Серии А, набрав 28 пунктов.

Этому итальянскому гранду уже приписывали интерес к другим украинцам Георгию Судакову и Николаю Матвиенко. Шахтер официально отклонил 40-миллионное предложение за Судакова. Вероятно, что именно его делало Наполи.

Футбольный путь Владислава Ваната

Воспитанник киевского клуба, который в 2021-м году впервые присоединился к главной команде Динамо.

С июля 2021-го по конец января 2022-го Ванат поиграл в аренде в одесском Черноморце.

После чего больше не покидал киевлян.

В футболке первой команды Динамо нападающий уже провел 53 матча (16 из которых в этом сезоне-2023/2024), в которых забил 20 голов и отдал 8 ассистов.

В июне 2023-го дебютировал за сборную Украины (5 поединков).

К слову. 25 февраля Динамо проведет свой первый официальный матч в новом 2024-м году. Соперником киевлян будет харьковский Металлист 1925. Для подопечных СаШо это будет выездная встреча.