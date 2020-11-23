В воскресенье, 22 ноября, "Милан" в рамках 8-го тура Серии А сыграл против "Наполи". гости без проблем победили в большинстве соперника.

Наполи – Милан 1:3

Голы: Мертенс, 63 – Ибрагимович, 20, 54, Хауге, 90+5

Удаление: Бакайоко, 65 ("Наполи")

Преимущество гостей

Со старта матча "Милан" начал штурмовать ворота хозяев. У футболистов "Наполи" все никак не клеилась игра в атаке. Ребич оказался в штрафной площадке хозяев и пробил в центр ворот. Но голкипер Мерет дотянулся до мяча, пишет 24 канал.

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Сразу еще одна атака от гостей. Чалханоглу подхватил передачу и издали пробил в угол ворот, но опять вратарь продемонстрировал, что не зря находился в воротах "Наполи".

Кьер получил мяч во время углового, но пробил значительно выше ворот.

И все же чрезмерная активность "Милана" принесла нужный результат. Тео ассистировал на Ибрагимовича, который с близкого расстояния головой отправил мяч в ворота – 0:1.

После пропущенного гола болельщики "неаполитанцев" наконец увидели активность от любимой команды. Мертенс удачно принял остроумный пас от партнера и пробил в ворота. Но на пути его удара стал голкипер.

Еще одна острота у ворот "Милана". Ди Лоренцо нашел свободную зону, получил мяч после навеса с углового и нанес удар – перекладина спасла ворота гостей.

Политано нашел свободное пространство в штрафной площадке и попытался результативно сыграть на добивании. Но вратарь Доннарумма выдал фантастический сейв.

Первый тайм завершился минимальной победой гостей – 0:1.

Вторая молодость Ибрагимовича

Уже на старте второй 45-минутки гости удвоили счет. И снова свое мастерство продемонстрировал Ибрагимович. Похоже, швед переживает "вторую молодость" в клубе из Милана. Ребич выполнил прострел в штрафную площадку, на который откликнулся Златан и пробил в правую девятку – 0:2.

Уже через несколько минут Ибрагимович мог стать автором хет-трика. Но взятие ворот отменил судья, который усмотрел офсайд у шведского нападающего.

"Не забиваешь ты – забивают тебе". В середине второго тайма Мертенс получил классную передачу от партнера по команде и без раздумий сильно пробил в угол ворот – 1:2.

Уже через две минуты после гола "Наполи" сами создали себе проблемы. Похоже, Бакайоко забыл, что уже имеет одну желтую карточку и заработал вторую – удаление.

Петанья получил передачу в штрафной площадке, но не придумал ничего лучшего чем пробить именно туда, где стоял Доннарумма.

В большинстве "Милан" смог более раскованнее атаковать. Коломбо избавился от опеки защитника и со средней дистанции нанес удар, но вратарь Мерет удачно выбрал позицию и уверенно выполнил сейв.

В компенсированное арбитром время "Милан" еще увеличил преимущество. Хауге показал качественный индивидуальный проход, прорвался в штрафную площадку и закатил мяч в сетку ворот хозяев – 1:3.

В итоге матч завершился победой гостей – 1:3.

Наполи – Милан видеообзор